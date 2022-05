Ilmus raamat Pekingi olümpiamängudest, mis pälvis Kelly Sildaru heakskiidu

Värske olümpiaraamatu peatoimetaja Ott Järvela moto on «vähem nimesid ja numbreid, rohkem tujusid ja tundeid» ehk võistluskirjelduste asemel on rõhk olümpiamängude ja -võistluste mõtestamisel ja kesksete inimeste tutvustamisel. Suurimas fookuses on olümpiapronksi võitnud Kelly Sildaru teekond olümpiale ja olümpial, kus muuhulgas tuleb päevavalgele nii mõndagi uut.

Olümpiapronks Kelly Sildaru sõnul on raamatut mõnus lugeda. «Mul on hea meel, et on ilmunud olümpiaraamat, kus ma sain jagada oma olümpiakogemust nii nagu see päriselt oli ning jagada oma tundeid ja mõtteid kogu olümpia kohta. Loodan, et see annab lugejale lõpuks ometi tervikliku pildi minu kogemusest,» sõnas Sildaru.