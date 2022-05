ROKi president: oleme saanud Venemaalt personaalseid ähvardusi

Venemaa korraldas 2014. aasta Sotši mänge, mis oli riigi esimene ja seni viimane olümpia pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Sotši olümpia on eriline ka Bachile, sest need olid tema ametiaja esimesed mängud.

Tunnustatud dopinguajakirjaniku Hajo Seppelti sõnul on ROKi kriitika Venemaa suhtes silmakirjalik. «Pidagem meeles, kuidas ROK Venemaad lepitas: nad juhtisid tähelepanu kõrvale spordikuritegudelt, pisendasid vilepuhujate suunas tehtud ähvardusi, vaigistasid kriitikuid. Kuid Venemaa on olnud ja on jätkuvalt agressor. Pole kahtlustki, et ROK toetas gangstereid. Süüdistada nüüd Venemaad on lihtsalt silmakirjalik.»