Legendaarne iluuisutreener: Pariisi olümpia loosung on idiootne

Pariisi olümpia loosung on inglise keeles Games Wide Open. Eesti keeles võiks see tähendada avatud olümpiamänge.

75-aastase Tarasova sõnul kõlab see aga totralt. «Kui idiootne loosung. Ega meil tegelikult vahet pole, mis loosungit nad kasutavad. Meie ei osale seal niikuinii. Ma arvan, et meil pole mingit võimalust,» lausus ta.

Juba 19-aastaselt treenerkarjääri alustanud Tarasova on juhendanud rohkem maailmameistreid ja olümpiavõitjaid kui üksi teine iluuisutreener. Kokku on tema õpilased võitnud olümpialt kaheksa kuldmedalit. EMidelt ja MMidelt on tema sportlased toonud koju 41 kuldmedalit.