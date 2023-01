Olümpiafestivali teine päev: murdmaasuusataja Kivil sai 7. koha, Sildaru finaal lükkus edasi

Mäesuusatajad Ako Armin Raid ja Renet Riitsalu alustavad Eesti aja järgi kell 10.30 slaalomit. Laskesuusatajatel on kavas sprindidistants, Eesti aja järgi kell 11 teevad oma avastardi poisid. Eesti esinumber, juunioride maailmameister Jakob Kulbin haigestus ning teda asendab Maanus Udam, veel on rajal Jaroslav Neverov ja Gregor Narusk. Kell 14.30 on rajal Pillerin Vilipuu, Vibeke Marie Välbe ja Mirtel Kärsna. Murdmaasuusatajatel on Eesti aja järgi kell 11.30 ees 7,5 km vabatehnikadistants, kus võistlevad Ralf Kivil ja Lars Piirmann.