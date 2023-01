Zelenskõi kutsus ROKi presidendi Bahmutisse visiidile

ROK tuli sel nädalal välja avaldusega, kus rõhutati, et ükski sportlane ei tohiks oma passi tõttu jääda eemale 2024. aasta Pariisi olümpialt. Sellega anti mõista, et järgmisel aastal toimuvatel mängudel võiksid osaleda ka Venemaa ja Valgevene sportlased.

Aasia olümpiakomitee on ametlikult pakkunud venelastele ja valgevenelastele võimalust võistelda neutraalse lipu all nende korraldatud võistlustel.

Ta kinnitas, et Ukraina teeb kõik endast oleneva, et Venemaa sportlaseid ei lastaks rahvusvahelistele võistlustele, mille hulka kuulub ka Pariisi olümpia.

«Ukraina sportlased on sunnitud kaitsma oma lähedasi ja meie vabadust Venemaa agressiooni eest. Venemaa rünnakud on võtnud sadade ja sadade Ukraina meeste ja naiste elusid, kes võinuks oma talendiga spordimaailma rikastada. Ma kutsun härra Bachi Bahmutisse, et ta saaks oma silmaga näha, et neutraalsust ei eksisteeri,» lisas Ukraina president.