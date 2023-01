Sõõrumaa kinnitas, et EOK ei kavatse Pariisi olümpiat boikoteerida

EOK president tunnistas, et tema jaoks ei tulnud ROKi avaldus üllatusena, sest taoliseid jutte on juba pikemat aega seal diskuteeritud. Asja ei tee Sõõrumaa sõnul kergemaks ka fakt, et paljud maailma riigid ei taju Ukraina sõda nii valuliselt kui meie.

Lisaks kinnitas Sõõrumaa, et boikoti teed EOK minna ei soovi. «Ukrainal pole vist väga teist võimalust, aga meie seisukord on olnud koguaeg, et boikott on kõige viimane asi. Siis karistame ka enda sportlasi, aga meie kui spordiametnike ja spordiorganisatsiooni ülesanne on kuni viimase hetkeni seista sportlaste, eelkõige enda sportlaste eest.

Boikotid pole kuskile viinud ja fantaseerime, et kuidagi mingid Vene sportlased saavad neutraalse lipu all olümpiale, siis las see jääb nende olümpiamängude märgiks,» sõnas EOK president.

Küll kinnitas ta, et Eesti teeb tööd selle nimel, et agressorriikide sportlased jätta spordipeolt välja. «Ma tänagi rääkisin oma peasekretäriga (EOK peasekretär Siim Sukles - toim.), ütlesin, et nüüd jalad kõhu alt välja, helistame läbi ja vaatame, mida me koos teha saame veel, et seda asja teravana hoida. Et ei saaks juhtuda, et Vene ja Valgevene sportlased pääseksid sinna,» kirjeldas Sõõrumaa.