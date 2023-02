ÜRO eksperdid kutsuvad üles lõpetama Vene sportlaste diskrimineerimist

Pärast Venemaa sõjalist sissetungi Ukrainasse möödunud aasta 24. veebruaril on paljud spordialaliidud jätnud agressorriikide sportlased võistlustel kõrvale. ÜRO eksperdid Alexandra Xanthaki ja Ashwini K.P. paluvad Rahvusvaheliselt Olümpiakomiteelt (ROK), et see aitaks lõpetada Venemaa sportlaste diskrimineerimise.