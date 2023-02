Sõõrumaa: suurem osa Venemaa tippsportlastest on armee ohvitserid, kelle relvavennad tapavad ja vägistavad. Kas tõesti laseme nad Pariisi?

«Tänan teid südamest meie sportlaste aitamise eest ning selgete seisukohtade väljendamisel juba 24. veebruarist,“ ütles Guttsait. Sõõrumaa vastas: „Need sportlased, kes on praegu Ukrainas kaevikutes, võitlevad praegu ka Eesti vabaduse eest. Meile, eestlastele, on see selge, kuid tundub, et enesega rahulolev Kesk-Euroopa ei taju selle ohvri suurust,» seisab EOK pressiteates.

Nii Eesti kui Ukraina Olümpiakomitee on ühel meelel, et Venemaa ja Valgevene sportlaste rahvusvahelistele võistlustele lubamiseks peab lõppema sõjategevus Ukrainas.

«Me peame olema rahu poolt. Ma ei saa aru, kuidas peaksid meie sportlased minema vastamisi Venemaa või Valgevene sportlastega. Ma mõistan, et olümpiamängud on Ukraina sportlastele elutähtsad, samas on nendele elutähtis ka, et nende pered oleksid elus. Nad tahavad elada,» ütles Guttmann.

«Sportlased on oma riigi saadikud. Suurem osa Venemaa tippsportlastest on Venemaa armee ohvitserid, kelle relvavennad tapavad ja vägistavad süütuid inimesi. Kas tõesti laseme Vene ohvitserid Pariisi?» küsis Sõõrumaa.