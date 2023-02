Taimsoo olümpia boikoteerimisest: EOK võiks välja öelda julge sõnumi ja otsida liitlasi

«1. Doping. Kas keegi üldse mäletab, miks keelati ära Venemaa sportlastel olümpiamängudel osalemine? See oli sellepärast, et nende süsteemis oli riiklikult juhitud dopingu manustamise süsteem. Kõik, kes suutsid ära tõestada, et neil puuduvad otsesed kokkupuuted Venemaa spordisüsteemiga (näiteks õppivatel sportlastel USAs) lubati võistlema neutraalse, ROKi lipu all. Ma tahaksin härra Bachi käest kuulda kõigepealt seda, kas nüüd on nad kindlad, et Venemaa antidoping on sõltumatu, iseseisev, neutraalne ja sporditavasid ning Olümpiahartat austav organisatsioon, mis suudab oma tööd teha? Kas Venemaa Olümpiakomitee on teinud mingeid märgatavaid samme selleks, et vahetada välja veri (pun intended) terves oma organisatsioonis ja juurutada puhast, ausat sporti? Eks see on konkreetselt minu arvamus, aga ma küll ei usu.

2. Terror. Koos Poola ja Tšehhiga tunnistasid Venemaa terroristlikuks riigiks ka kõik kolm Balti riiki. Rääkimata Euroopa Parlamendist ja NATO Parlamentaarsest Assambleest, kes tegid sama. Nüüd tundub mulle justkui sõja taustal oleks eelnev probleem ära unustatud ning järsku me tegeleme sellega, et ikka sportlased on ausad-ja-süsteemist-väljaspool-olevad-ohvrid tüüpi sõnumitega olukorras, kui meie naaber, Venemaa, on otsustanud rünnata teist oma naaberriiki täiemahulise sõjaga. Ilmselgelt on see absoluutselt lubamatu, et ründava riigi sportlased üldse kuskil rahvusvahelistel võistlustel käivad. Muidugi, välja arvatud Venemaa ja Valgevene maavõistlus.