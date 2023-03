GALERII ⟩ EOK ja Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum avavad täna Tallinna Lennujaamas olümpiateemalise lennuvärava

EOK president Urmas Sõõrumaa sõnul on lennujaam Eesti värav laia maailma. «EOK tähistab sel aastal oma 100. sünniaastapäeva ja ühtlasi on ka liikumisaasta. Liikumine on üks tervise alustalasid ning selle asemel, et istudes oma lendu oodata, on külastajatel nüüd suisa meeldiv võimalus end vähegi liigutada. Mul on hea meel, et saame miljonitele lennujaama külastavatele inimestele oma vägevat spordiajalugu meenutada ja tutvustada,» ütles Sõõrumaa.