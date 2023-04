VIDEO ⟩ Roald Johannson Erika Salumäe olümpiavõidust: see oli hetk, mil teadvustasin, et Eesti Vabariik on tagasi

Veel suurema emotsioonipuhangu pakkus Johannsonile aga Salumäe 1992. aasta olümpiavõit Barcelonas. «Olime perekonnasõprade kodus Meriväljal, palju lapsi, kisa-kära oli palju. Aga kui finaalsõit tuli, oli majas haudvaikus. Kõikide silmapaarid olid loomulikult naelutatud teleekraanidele ja kui Erika sakslanna vastu lõpuks kolmanda finaalsõidu võitis… neid emotsioone on tagantjärgi sõnadesse väga raske panna. See hetk kui Eesti trikoloor, mis sest et tagurpidi, esimest korda taasiseseisvumise jooksul masti läks, oli niivõrd ülev tunne, et ma arvan, et pooltel inimestel, minul sealhulgas, olid pisarad silmas. See oli see hetk, mil esimest korda teadvustasin, et Eesti Vabariik on tagasi. Küll nad varsti ka aru saavad, et meie lipp käib teistpidi!»