Prantsusmaa valmistub võimalikuks droonirünnakuks Pariisi olümpial

Prantsusmaa siseminister Gerald Darman kinnitas, et riigi kaitseüksused on valmistumas droonirünnakuks.

«Droonid põhjustavad täiesti uut tüüpi ohtu. Lõhkeainetega varustatud droonid on uus nähtus. Pole kindel, et see oht realiseerub, kuid seda on kõige raskem peatada,» lausus Darman.