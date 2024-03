Kanteri käe all sai 25-aastasest Čehist kolmekordne tiitlivõistluste medalist, mille krooniks oli 2022. aastal Eugene’is võidetud MM-kuld. Kuigi mullu Budapesti MMil tuli leppida hõbedaga, tundus, et kõik liigub soovitud rada mööda.

12. märtsil lahvatas aga kergejõustikumaailma uudispomm, kui Kanter teatas õhtul sotsiaalmeedias, et tema ja Čehi vahel on professionaalne koostöö lõppenud. «Otsus on temapoolne. Ega me tänasel hetkel väga detailidesse ei taha minna. Tal on ees oluline hooaeg, Euroopa meistrivõistlused ja olümpia. Arvatavasti me siin teemasse süvitsi ei lähe,» ütles Kanter Postimehele.