Venemaa olümpiakomitee president Stanislav Pozdnjakov teatas, ent nad kavatsevad toetada kõiki oma riigi sportlasi, kes osalevad Pariisi olümpiamängudel. Seda isegi olukorras, kus nende sportlastele on määratud selged nõudmised, millega rahul ei olda.

«Me ei astu kunagi sammu, et boikoteerida neid mänge. Oleme alati oma sportlastele toeks, ent rõhutame endiselt, et Rahvusvahelise Olümpiakomitee seatud tingimused meie osas on ebaseaduslikud, ebaõiglased ja vastuvõetamatud,» vahendas RIA Pozdnjakovi sõnu.