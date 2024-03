Läti olümpiajuht: peaksime Pariisi mängudel osalemise seadma sõltuvusse Ukraina otsusest

Tallinnas peetud Balti riikide olümpiakomiteede presidentide nõupidamise järel rõõmustas Läti olümpiajuht Jānis Buks, et ROK on Baltimaid kuulda võtnud. Ta avaldas isikliku seisukohana, et Pariisi mängudel osalemisel või sellest loobumisel võiks järgida Ukrainat.