Mainekas väljaanne ei usu olümpial Eesti kümnevõistlejatesse

Athletics Weekly on Suurbritannias ilmuv kergejõustikuajakiri, mis on omas mahlas üks populaarsemaid, kui mitte kõige menukam ning mille veebiportaali külastab iga kuu üle 100 000 inimese. Seega on tegemist maineka väljaandega, aga kahjuks ei usu nad Eesti kümnevõistlejatesse.