Venemaal on kätte jõudnud aeg, kus kõigile, kellele võimalik, esitatakse küsimus: kas lähed/kas Venemaal minna Pariisi olümpiale või mitte? Leidub nii pooldajaid kui üha enam ka vastaseid, neidki, kes ka olümpiapiletit saades selle kasutamata jätavad.

Eelmine nädal tõi esmalt uudise, et Venemaa vibulaskjad loobuvad olümpiale minekust. See tõigi kaasa laviini ning lisandub üha uusi loobujaid. Samas ütlevad mitmed sportlased kindlalt, et lähevad mängudele.