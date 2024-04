Oma maadlusstiilis kannapöörde teinud Kaljulaid läheneb olümpiapiletile

Peab olema nii kannatlik kui ka agressiivne

Aasta tagasi rääkis Kaljulaid Postimehele, et on töötanud oma maadluse ja taktikalise küpsuse suurendamise kallal. «Tasakaalukuseta tippu ei jõua. Pean võtma matšide ajal asja rahulikumalt, vahepeal on vaja lihtsalt seista. Seda on erinevad treenerid mulle pikalt-pikalt rääkinud – pakun, et Vladimir Stepanjan rääkis seda juba kaheksa või rohkemgi aastat tagasi – ning see teadmine on nüüd minuni jõudnud,» selgitas judoka, kes nooremana eelistas võtete tulevärki.