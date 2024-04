VIDEO ⟩ Prantsusmaa presidendile vaatemängu pakkunud sporditäht muutus naerualuseks

«Esiteks tahan öelda, et minuga on kõik korras. Ma ei teinud endale haiget. Kõik juhtus ootamatult. Ma maandusin enda tugijalale ning see vajus ootamatult läbi. Asi polnud hoolauas, kuna see on täiesti uus. Mul on häbi, ent veidi hiljem vaadates, on see isegi naljakas,» kommenteeris Jandard.