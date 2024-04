Venelasele kaotanud Heiki Nabi luhtas Bakuus võimaluse OM-pilet teenida

Aktiivsust näidanud Nabi pääses veerandfinaali 1:0 juhtima, ent Semjonov suutis samamoodi ka seisu viigistada. Kuna agressorriigi maadleja suutis punkti viimasena teenida, siis oli tal ka prioriteet, mis sundis Nabi viimastel minutitel skoorima. Kahjuks see ebaõnnestus ning tulemusega 1:1 kuulus võit venelasele.

Tänase tulemusega sai kindlaks, et Nabil on võimalus olümpiamängudele koht lunastada ainult mais Istanbulis toimuval maailma kvalifikatsiooniturniiril, kus mängitakse välja kolm OM-piletit. Bakuus oli laual kaks piletit Pariisi mängudele ehk nende saamiseks tulnuks finaali jõuda. Kreeka-Rooma maadluse raskekaalus on Pariisis võistlustules 16 sportlast.