Äsja avas Macron Pariisis uhiuue basseinikompleksi, kus toimuvad jagadakse erinevate veespordialade medalid. Just seal kohtus ta ajakirjanikega, kus tõi avalikuks fakti, et Venemaa püüab erinevate vahenditega õõnestada suurvõistluse korraldamist.

«Iga päev püüab Venemaa anda välja lugusid, kus me ei tule toime erinevate asjade korraldamisega. Seda kõike selleks, et Pariisi olümpiamängude korraldamine ohtu sattuks,» lausus Macron, kelle teatel korraldab Venemaa ka erinevaid propagandarünnakuid. Sellega levitatakse valeinfot sotsiaalmeedias, kasutades seejuures varikontosid.

Lisaks Pariisi olümpiamängudega seonduvalt on Venemaa võtnud Macroni ka eraldi sihtmärgiks. Nimelt levitatakse valeinfot, kus Prantsusmaa president tühistas visiidi Kiievisse, kuna pelgab, et teda kavatsetakse seal tappa. Samuti avaldas Venemaa protaal Portal Kombat loo, kus väidetavalt on Prantsusmaa sõjavägi juba praegu Ukrainas tegutsemas ja Venemaa rünnakuid tõrjumas.