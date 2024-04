Britid tegid Venemaa suhtes kannapöörde

Tegemist on täieliku kannapöördega, kuna Suurbritannia on varem hoidnud karmi positsiooni Venemaaga seotud küsimustes. Briti kultuuri- ja spordiminister Lucy Frazer selgitas veel möödunud aastal, et agressorriikide plaanid olümpial osaleda ei ole usutavad. Samuti juhtis Frazer 36 riigi ühisavaldust, kus avaldati toetust agressorriikide väljaheitmisele rahvusvahelisest spordimaailmast.