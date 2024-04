Kergejõustik teeb Pariisi olümpial ajalugu

Ajalooline otsus langetati täna, 10. aprillil. 26. juulil Pariisis algavaks spordipeoks on WA auhinnafond 2,4 miljonit USA dollarit. Valem on lihtne: kõik 48 ala võitjad teenivad 50 000 dollarit.

Lisaks töötatakse juba selle kallal, et järgmistel, 2028. aasta Los Angelese suvemängudel saaks preemiat ka hõbe- ja pronksmedalistid.

«Olümpiakuldade rahaline premeerimine on kogu kergejõustikumaailma jaoks pöördeline hetk. See rõhutab meie pühendumust ja paneb sportlasi veel rohkem olümpia edu nimel pingutama,» ütles WA president Sebastian Coe pressiteates.