Ametlik: Eesti kiireimad naised said võimaluse Pariisi olümpiapiletit jahtida

Teatejooksude maailmameistrivõistlustel on kavas naiste ja meeste 4×100 m ja 4×400 m teatejooksud ning 4×400 m segateatejooksud. Igal alal pääseb võistlema 32 võistkonda ning 14 paremat tagavad endale koha Pariisi Olümpiamängudel.

Postimees küsis märtsi alguses Kirschbaumilt, millised võiksid olla Eesti väljavaated olümpiapileti osas? «Teatejooksus võib kõike juhtuda. Enne Tokyo olümpiat Poolas toimunud MMil juhtus igasuguseid üllatusi. Seal mängisid rolli ka ilmastikuolud, mis peaksid Bahamas iseenesest ideaalsed olema. Selles mõttes on seal tulemust mõjutavaid faktoreid vähem, aga teatejooks on ettearvamatu. Eks meil on ikkagi keeruline, kuid nagu ma ütlesin, siis teatejooksus võib kõike juhtuda,» vastas Kirschbaum.