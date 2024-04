Maailmarekordinaine tegi südant lõhestava avalduse: soovin vabandada teie ees!

«Soovin Venezuelale, olümpiamängude perekonnale ja oma jälgijatele teatada, et ma ei ole võimeline osalema Pariisi olümpiamängudel. Suure valu ja kurbusega soovin öelda, et treeningul tundsin meeletut valu pärast hüpet ja hiljem diagnoositi mul Achilleuse kõõluse vigastus. Mu süda on murtud ja soovin vabandada, et ei saa teid esindada Pariisi mängudel,» avas Rojas sotsiaalmeedias vigastuse tausta.