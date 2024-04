Olümpianorm lipsas eestlastel käest, lohutuseks kaksikvõit

«Enesetunde poolest oli parem ujumine, kui eelmisel nädalal Stockholmis,» rääkis Ahtiainen peale finaali, kes Rootsis sai kirja 52,58. «Täna kaotasin veidi aega pöördes, mis ei klappinud ja viimane 10 meetrit ei suutnud piisavalt kõrget tempot hoida, kuid andsin endast maksimumi ja selline see sport on.»

Ujuja lisas, et usub endiselt olümpianormi alistamisse. «Teen tööd edasi ja proovin Pariisi mängude unistuse reaalsuseks pöörata. Kõik on võimalik ja Euroopa meistrivõistlustel juunikuus saab uuesti proovida.»

Naiste 100m rinnuliujumises teenis alavõidu Maria Romanjuk. Viimase paari nädala jooksul on see juba neljas kord, kui Romanjuk sellel distantsil startis ning Bergenis tegi ta parima soorituse ajaga 1.08,10.

«Jään tänase ujumisega rahule, sest tegemist minu hooaja parima tulemusega,» sõnas 27-aastane ujuja, kelle jaoks oli see karjääri neljas tulemus. «Siiski on elemente, mis saaksid olla paremad. Esimene 50 meetrit peaks olema kiirem ning pöördekiirus oli veidi aeglane. Viimastel nädalatel olen siiski stabiilselt 1.08 sisse ujunud, mis on väga positiivne.»