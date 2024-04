Terrorioht võib Pariisi olümpiamängude ajaloolise sündmuse nurjata

Prantsusmaa president Emmanuel Macron avaldas esimest korda, et Pariisi olümpiamängude avatseremoonia asukoht võib viimasel hetkel muutuda. Praegu on see planeeritud Seine'i jõele, mis annaks võimaluse rohkematel pealtvaatajatel sündmusest osa saada.

Macron avaldas pressikonverentsil, et laual on mitmeid erinevaid võimalusi, kuidas avatseremoonia Pariisis toimuda võiks. Seejuures ollakse valmis taanduma ka ajaloolisest hetkest.

Nimelt peaks 33. suveolümpiamängude avatseremoonia toimuma esimest korda väljaspool mõnda staadionit. Esialgu on pandud paika vahemik, kus sportlased Seine'i jõel seilavad, ent seda distantsi võidakse oluliselt lühendada. Samuti on terroriohu tõttu võimalus üldse kolida avatseremooniaga Stade de France'i staadionile.

«See avatseremoonia on maailmas ainulaadne. Me suudame seda korraldada ja teeme ka ära! Samuti on paigas plaanid B ja C. Valmistume nendeks paralleelselt ja pidevalt analüüsime erinevaid võimalusi või murekohti,» vahendas Macroni öeldut Prantsusmaa väljaanne RMC.