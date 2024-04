Maailmarekordimees kardab olümpial kaost

Pärast eelmisel kuul Moskvas toimunud rünnakut on Pariisi terrorismi tase oluliselt tõusnud. Eelmisel nädalal jalgpalli Meistrite liiga play-off-mängude eel ähvardas terrorirühmitus IS rünnata nelja veerandfinaalareeni ning Pariisi Saint-Germaini ja Barcelona matši eel teatasid Prantsusmaa võimud, et karmistavad turvameetmeid.

Olümpiakorraldaja andis omakorda teada, et mängude ajal aitavad korraldajaid sõjaväelased. 2021. aasta Tokyo olümpiavõitja ja maailmarekordiomanik Duplantis on juba enne Prantsusmaal toimuvat olümpiat kogenud suurlinna kaootilisi külgi.

«Siis tuleb kaos, sest Pariis on niigi kaootiline. Kui lisada sellesse veel olümpiamängud, siis on inimesi igal pool ja toimub palju,» ütles Duplantis Expressenile. «Olümpia ajal oleme palju omas mullis. Loodan, et pärast võistlusi me sellest väga välja ei satu. Ma ei mõtle sellele.»