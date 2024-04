USA korvpallikoondis sõidab Pariisi NBA suurimate tähtedega

ESPNi teatel on USA koondise esialgses nimekirjas 24 mängijat, kellest suurem osa on NBA superstaarid. Säravamatest nimedest on end USA koondise juurde lubanud LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant ja Joel Embiid. Kõik mehed on vähemalt korra võitnud NBA kõige väärtuslikuma mängija autasu.