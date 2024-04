22-aastane Eesti odavisketalent: olümpiamängud on kõige selle kehastus, mille poole sportlastena püüdleme

Karksi-Nuia, see kaunis linn Lõuna-Eestis, on koduks noorele sporditalendile, kes teeb laineid odaviske maailmas. Gedly Tugi on nimi, mis kõlab üha valjemini sel spordiareenil ning ta avab meile oma arenguloo, alates noorest huvilisest kuni maailmaareenil võistleva sportlaseni. Tema teekond on ambitsioonikas, alustades isa Taimo Tugi õpetustest ja jätkates arendamist tunnustatud treenerite käe all.