Zaurbek Sidakov on valitsev olümpiavõitja ja maailmameister vabamaadluse kehakaalus kuni 74 kg. 28-aastane sporditäht on endale teeninud ka pileti Pariisi olümpiamängudele, kus ta soovib olümpiavõitu kaitsma asuda. Ta peaks Prantsusmaal osalema neutraalse sportlasena, ent seda isegi olukorras, kus ta ei täida kõiki Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) tingimusi.

Nimelt on ROK üheks kriteeriumiks määranud, et ükski agressorriikide sportlane ei tohi aktiivselt toetada sõjategevust Ukrainas. Samas on Aftonbladeti teatel Sidakov nimetanud Venemaa presidenti Vladimir Putinit oma sõbraks ja avaldanud selgelt toetust tema tegemistele.