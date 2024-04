Pariisi olümpiamänge ähvardab seninägematu rünnakute laviin

Spordiminister tõdes veel asjaolu, et nende raha on suunatud otstarbekalt ja midagi kõrvale ei ole korruptsiooni tõttu suunatud. «See eelarve on ilmselt olümpiaajaloo kõige kontrollitum ja sihitult kasutatum,» kiitis Oudea-Castera Pariisi mängude korraldajaid.

Tänapäeva suur murekoht

Küberrünnakud on tänapäeval olümpiamängude paratamatuks osaks saanud. Näiteks avaldas Jaapani telekommunikatsiooniettevõte NTT, kes oli küberturvalisuse eest vastutav Tokyo mängudel, et 2021. aasta suurvõistluse ajal raporteeriti 450 miljonit küberrünnakut. See on kahekordne number võrreldes näiteks 2012. aasta Londoni mängudega. Nõnda võivad prantslased minimaalselt oodata just 450 miljonit rünnakut, ent ilmselt on probleem veelgi suurem.