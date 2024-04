Eesti sportlase neljanda olümpiapileti otsustasid viimased viis sekundit

«Viimane sõit on nii tähtis. Palju oleneb tuulest. Tegelikult oli isegi minu tuul, aga teisel ülestuulel tegin paar viga. Sellepärast läks ka päris napiks. Viimasel sirgel oligi kas kõik või mitte midagi,» kirjeldas Puusta otsustavaid hetki.

«Foili saab natuke lihtsamalt vette, aga kui sellele liiga palju suruda, võib see välja tulla ja võid kukkuda. Puhus ka tugev tuul. Tuli riskida. Kui surun täiesti lõpuni, võin kukkuda. Aga samas kui poleks surunud, poleks ka ettepoole saanud. Kaotada polnud midagi.»

«Kindlat plaani polnud tehtud, sest me ei teadnud, kas saame olümpiapileti. Aga homme saame olümpiavarustuse, neli komplekti. Suve jooksul peame neid testima. Esiteks peame välja valima kohad, kus neid testime. Räägime teiste kvalifitseerunutega, kes sooviks näiteks koos treenida,» rääkis ta lähitulevikust.

Puusta tõdeb, et kuigi ees ootab juba neljas olümpia, on tänavu olukord varasematest hoopis erinev. Esiteks tuli juba püünele pääsemiseks näha erakordselt palju vaeva. Lisaks on IQFoil-klass rutiinivaba ja alati huvitav.