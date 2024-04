22-aastane Eesti jahilaskur, kel on kõik eeldused, et olümpial õnnestuda

Eesti Laskurliidu tegevjuht Meelis Loit arvab, et Jürissonil on kõik eeldused, et olümpial õnnestuda. «Eesti Laskurliidu jaoks ei olnud tema olümpiakoht üllatus. Ta on näidanud häid tulemusi juba eelmistel aastatel. Ta on tugeva võistlusnärviga kutt ning võib öelda, et tiitlivõistlused on justkui tema jaoks loodud,» arvas Loit.