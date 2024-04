Kahekordne olümpiavõitja lõpetas karjääri

Parker on aegade üks säravamaid naiskorvpallureid. Ta krooniti WNBAs kolmekordseks meistriks ning kahes neist tunnistati finaalseeria parimaks mängijaks. Seejuures võitis ta tiitlid kolme erineva naiskonnaga, mida polnud varem ükski mängija suutnud. Samuti oli ta esimene mängija, kes suutnud ühel hooajal võita nii parima uustulnuka kui ka kogu liiga väärtuslikuma mängija autasu. Meeste hulgas on sarnase saavutusega saanud hakkama ainult Wilt Chamberlain ja Wes Unseld.

«Ma lõpetan. Ma lubasin, et ei peta kunagi seda mängu ja lahkun hetkel, mil see on paremas seisus kui minu saabudes. Võitleja minus sooviks alati veel üht hooaega, ent nüüd on aeg lõpetada. Minu süda ja keha teadsid, ent pidin andma vaimule aega seda aktsepteerida,» lausus kahekordne olümpiavõitja, kes on väga tänulik 16 aasta eest, mil ta sai profikorvpalliga tegeleda.