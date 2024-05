Lukašenka soovitus olümpiaks: näidake, et olete tõelised valgevenelased

Kui olete kvalifitseeritud ja otsustate sinna minna neutraalsetena, siis särage neist kõigist üle. Näidake neile, et olete tõelised valgevenelased. Meie jaoks oleks see järjekordne suurepärane võimalus näidata neile oma kohta poliitilisest vaatenurgast,» vahendas Lukašenkat Belta.

Ta rõhutas, et valgevenelased ei tohiks alla anda. «Homme naaseme selle Euroopa, maailma pere juurde. Näitame neile, milleks me võimelised oleme. Sportlased peavad ise otsustama: kui nad tahavad minna, siis las lähevad ja esinevad, aga seal on vaja endast parim anda, et saaksime nende üle uhked olla. Ma ei hakka kellelegi survet avaldama. Ma ei kavatse midagi nõuda,» lisas Lukašenka.