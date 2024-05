Olümpialootusega Eesti kiireimad naised lendasid Bahamale esinumbrita

Kiiremad kui kunagi varem

Võro säilitas positiivsuse

Õilme Võro. Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Eesti viimase kümnendi kiireim naissprinter Õilme Võro peab Bahama võistlust kõrvalt vaatama.

28-aastane sportlane rebestas Hispaania laagris reie nelipealihast. «Olin sunnitud kodumaale jääma, et vigastusega võimalikult efektiivselt tegeleda,» ütles Võro.

«Õnneks on see siiani kenasti ravile allunud. Lähima paari nädala jooksul olen rajal tagasi. Ajastus oli loomulikult väga kehva ja tegi kurvaks, et ei saa ajaloolisele momendile oma panust anda. Aga õnneks on meil kõik väga kiired naised ja midagi katastroofilist sellest ei juhtunud. Olen positiivselt meelestatud. Teen kõik endast oleneva, et [juunikuiseks] EMiks kenasti vormi saada.»

Võro nihutas märtsis Glasgow’ sise-MMil tema enda nimele kuulunud 60 meetri jooksu Eesti rekordi 7,24 peale. 100 m distantsil on ta 11,42ga meie kõigi aegade tabelis teine. Ksenija Balta tippmargist lahutab seitse sajandikku.