Galerii Esitleti Eesti sportlaste olümpiarõivaid

Moelooja Reet Ausi disainitud Team Estonia kollektsioon spetsiaalselt Pariisi olümpiamängudeks on valminud ringdisaini põhimõttel. Kollektsioonis on spetsiaalselt välja töötatud 100 protsenti ümbertöödeldud teksatooted ja Upmade'i sertifitseeritud taaskasutuse T-särgid.

Värskelt Bangladeshis rõivaste tootmisprotsessi jälgimas käinud Aus selgitas Fotografiskas toimunud rõivaesitlusel, et Team Estoniale töötati välja täiesti uut tüüpi teksakangas.

«See kangas on loodud 100 protsenti ümbertöödeldud kiust, millest 50 protsenti tootmisjäägid ja 50 protsenti tselluloosi jäägid. Teine osa kollektsioonist ehk T-särgid on tehtud tööstuslikku väärtustava taaskasutuse põhimõtte alusel, kasutades tootmisest ülejäävaid kangaid. Selle kollektsiooni iva on teha rõivaid nii, et keskkonna mõju oleks minimaalne või olemasolevat probleemi lahendav. Mul on hea meel, et on organisatsioone, kes meiega kaasa mõtlevad,» ütles Aus.

Seejuures on Ausil olümpiaga ka eriline kokkupuude – tema ema Linda Roos-Himma disainis 1980. aasta Tallinna olümpiapurjeregatiks rahutuvidega siidrätiku. «Sellest on inspireeritud ka meie rahutuvidega T-särk. See teeb selle kollektsiooni disainimise minu jaoks veelgi olulisemaks,» lausus Aus.