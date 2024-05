Treener tohtis lõpuks võistlusel kõrval olla ja Reena Pärnat teenis kohe olümpiapileti

«Talvel tekkis selline suurem arusaamine, et mida varem olümpiakoht kätte saada, seda parem. Hakkasime Esseni võistluseks varakult valmistuma. Oktoobri lõpus osalesin sise-MK-etapil ja sain pronksi. Seal oli näha, et kõik on hästi ja hakkab tulema,» ütleb Pärnat rõõmsalt.

Mida Pärnat eelmiste olümpiamängude kogemustest Pariisi kaasa saab võtta? «Londonist ma nii palju ei mäleta, see oli pigem avastamise ja õppimise koht. Tokyoga võrreldes on praegu pingetaluvus võib-olla natuke kõrgem. Tean, mis olümpial ees ootab,» lausub Pärnat.

Treener: Reena peab uskuma endasse!

Reena Pärnat (vasakul) ja tema treener Siret Luik. Foto: Rahvusvaheline Vibuliit (World Archery)

Sajandi alguses poolteist kümnendit Eesti koondisse kuulunud Siret Luik (pildil) hakkas peagi pärast sportlaskarjääri lõpetamist juhendama Reena Pärnatit.

«Olen alati näinud temas väga suurt potentsiaali. Reena ise ei saanud toona aru, kui hea ta on! Esimene ülesanne oli panna ta endasse uskuma sama palju, kui usuvad teda ümbritsevad inimesed,» meenutab Luik koostöö algust.

Mõne nädala eest lõpetas Luik töö rahvusvahelise vibuliidu peasekretäri asetäitjana. Ta ei soovi ametist lahkumisest pikemalt rääkida, kuid märgib, et selle otsuse kasuks rääkis võimalus hakata oma hoolealuse Pärnati kõrval viibima kõigil võistlustel – varem leping seda ei lubanud.

«Tunnen, et saan Reenale toeks olla. Talvel nägin, kuidas Reena vorm hakkab tulema, ning mõlemad tundsime, et olümpiapilet tuleb esimesel võimalusel ära võtta. Tore, et see õnnestus,» lisab juhendaja.