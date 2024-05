Maailma parim korvpallikoondis sai kurva uudise

65-aastane Kanada ja Soome passiga juhendaja leping pidi läbi saama 2024. aastaga, aga poolte kokkuleppel lõpetatakse see tänavu 31. augustil. Herbert asus Saksamaa etteotsa 2021. aasta septembris ning võitis kohe järgmisel aastal EMilt pronksi.

Herberti otsus taanduda pole šokk, kuna selle hooaja jooksul soovis ta tagasi sukelduda klubikorvpalli ja liituda Euroliiga tiimi Villeurbanne'i ASVELiga, aga Saksamaa alaliit pani talle käe ette. Sealse korvpalliliidu pealiku Ingo Weissi sõnul tahab treener end pärast olümpiat pühenduda millelegi muule, suure tõenäosusega ongi selleks just klubikorvpall.

Kuigi Saksamaa on valitsev maailmameister, pole nad Pariisis favoriidid. Selleks on USA, kes on kokku ajanud viimaste aastate tugevaima koondise eesotsas NBA gigastaaride LeBron Jamesi, Stephen Curry ja Kevin Durantiga.