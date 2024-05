Kas Ukraina ja Venemaa langetavad olümpia ajaks relvad?

Kui Ukraina meedia president Volodõmõr Zelenskõilt selle kohta uuris, väljendas riigipea kartust, et Venemaa võib n-ö relvarahu kasutada hoopiski aknana, et oma sõjatehnika sügavamale Ukraina aladele sisse viia.

«Kes tagab selle, et nende väed selle rahu ajal meie poole ei liigu?» küsis ta avalikult ning lisas, et kuni ta ettepaneku detaile ei mõista ega tea, pole tal võimalik seda toetada.

Ka Kreml avaldas omalt poolt kahtlust, et hoopis Ukraina võib olümpiarahu kasutada vastupealetungiks. Lisaks tõid nad välja, et lääne poolt olevat kahepalgeline nõuda olümpiarahu, kui nad ise ei pea Venemaa sportlasi mängudele mitte lubades kinni ülejäänud olümpiaväärtustest.

Olümpiarahu pärineb antiikajast, kui spordipeo ajaks igasugune sõjategevus peatati. Samamoodi on seda üritatud kasutada kaasaegsete mängude puhul - ka mängude ellukutsuja Pierre de Coubertin leidis, et inimesed peaksid mõõtu võtma spordivõistlustel, mitte lahinguväljadel - kuid paraku pole see alati nii läinud.