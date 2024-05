Kas maailma parim korvpallur ikka osaleb Pariisi olümpiamängudel?

Arvestades, et möödunud hooajal jäi Jokicil suvepuhkus küllalt lühikeseks, siis sel korral kavatseb ta seda rohkem nautida. Teatavasti armastab Serbia korvpallitäht tegeleda kodumaal oma hobustega ja ka pidutseda.

Samas on paljud korvpallitähed minemas oma koondistele appi ka Pariisi olümpiamängudele. Näiteks on USA pannud kokku hirmkõva koosseisu, kus võib leida nii LeBron Jamesi, Kevin Duranti, Stephen Curryt kui ka Anthony Edwardsit. Serbia loodaks kindlasti, et nemad saaksid Jokiciga arvestada, ent keskmängija lubadusi ei jaganud.