Allar Raja OM-pileti võitlusest: leppisime kokku, et kui sureme, siis kõik koos

Sõidu eel sai räägitud, et kui sureme, siis sureme kõik koos. Kui see juhtub enne finišit, siis enne finišit. Ent proovime käigu ja hoo sisse saada ja seda hoida. Lõpus oli asi ikka piiri peal, viimaste punaste poide juures lihtsalt kangutad. Aga suutsime ära hoida, vähemaga polekski olümpiale saanud,» rääkis Raja.

Siinkirjutaja vahemärkuse peale, et «enne finišit siis ikkagi ei surnud», kostis Raja: «Ega me päris elus ka olnud. Viimaste meetrite sõit käis ikka aurude peal. Peab olema meeskonnatunnetus ja usk. Kui meeskonnana võitleme, siis iga tõmbe eest, igaüks meeskonna nimel.

Olgem ausad, teisel pool joont ei taha keegi olla, kaotajaid on valus vaadata. USA tüübid on praegu päris löödud. Aga nad on spordimehed, tulid esimesena õnne soovima.»