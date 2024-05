Meedia: Prantsusmaa suurim spordistaar ei osale Pariisi OMil

25-aastane edurivimees teatas mõni aeg tagasi, et lahkub oma senisest koduklubist Pariisi Saint-Germainist ning siirdub välismaale. Kõikide märkide järgi saab Mbappést Madridi Reali pallur.

Hispaania kuninglik klubi ei taha Mbappéd aga olümpiale lasta ning neil pole selleks ka mingit kohustust, kuna tegemist pole maailma jalgpalliliidu FIFA egiidi all peetava võistlusega. Radio Marca teatel pole prantslane erand, sest Real ei taha Pariisis näha ühtegi oma mängijat, kuna nad ei taha riskida sellega, et keegi saab (tõsiselt) vigastada.

Reali positsioon on seda mõistetavam, et paljudel tippjalgpalluritel on kolme nädala pärast algava EMi tõttu niigi tihe suvi. Peaks Prantsusmaa seal kaugele jõudma, pole Mbappél võimalik aega maha võtta, kuna EM-finaali ja OMi jalgpalliturniiri algust lahutab vaid kümme päeva.