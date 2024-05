Üheksandat olümpiat ei tule: igiliikur sai Pariisi eel valusa hoobi

48-aastane vanameister teatas sotsiaalmeedias, et jääb selle aasta olümpialt eemale, kuna sai Aasia meistrivõistlusteks valmistudes vigastada, mistõttu pole tal võimalik OM-koha nimel võidelda.

Olgu märgitud, et Tšusovitina pole olnud olümpiaturist. Kaheksa spordipeo jooksul on tal ette näidata kaks medalit, kuld 1992. aasta Barcelona ja pronks 2008. aasta Pekingi mängudelt.

Samuti on ta edukas olnud MMidel, kus on tema auhinnakappi laekunud kolm kulda, neli hõbedat ja neli pronksi. Ülipika karjääri jooksul on ta esindanud Nõukogude Liitu, Usbekistani ja Saksamaad.