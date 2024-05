Kolmekordne olümpiavõitja vabanes enne Pariisi mänge võistluskeelu alt

Yangil jäi pärast juhtumit aga õigust ülegi. Ta põhjendas, et dopingukütid ei käitunud professionaalselt ega oma ametile vääriliselt. Talle määrati kaheksa-aastane võistluskeeld, kuid ta läks oma õigust nõudma spordiarbitraaži (CAS), et pääseda 2021. aasta Tokyo olümpiale. Mõned kuud enne mänge tuli aga otsus, et keeld jääb kehtima, kuid seda lühendati.

Pariisi olümpiamängudele ta aga ei mõtle, sest see toimub natuke rohkem kui kahe kuu pärast. «Olümpiamängud on minu jaoks lihtsalt võistlus. See saab läbi ja siis on teised võistlused,» arvas ta.

Senise karjääri jooksul kolm olümpiakulda ja üksteist pikaraja MM-kulda võitnud Yang ütleb, et spordist eemal oldud aeg on olnud raske, aga see on ka tema elu muutnud. «Suurim muutus on see, et olen loonud pere. Need neli aastat on mu elule värvi lisanud,» tunnistas mees.