Millist rasva omab Team Estonia? Kas hokikoondis võiks MMil särades EOK pankrotti ajada?

Kõige suurema finantskrahhi eest on EOK ennast siiski (poolkogemata) kaitsnud. Nimelt rahastavad nad suuremaid, olümpiamängude programmi kuuluvaid pallimängualasid – erandiks on veidi väiksemad 3x3 korvpall ja rannavolle, kus lähtutakse samuti indiviididest – koondisteüleselt.

See tähendab, et kui meie jäähokikoondis peaks kunagi MMile jõudma ja seal esikaheksasse tulema, ei kaasneks sellega automaatselt 25 x B-kategooria toetust. Arvutuskäigu huvides, ühes treeneritoetusega oleks see nii miljoniline väljaminek aastas.

Mis saab lõpetamise korral rahast?

Eesti Olümpiakomitee (EOK) reeglid näevad ette, et olümpiaalade toetust makstakse kaks aastat. Mis saab aga siis, kui sportlane otsustab vahepeal karjäärile joone alla tõmmata?

Team Estonia koordinaator Raido Mitt peab küsimusele vastates esimese asjana oluliseks rõhutada, et kuigi EOK-raha puhul kasutatakse ajakirjanduses sageli sõna «preemia», on see oma olemuselt siiski toetus.

«Tegemist pole preemiaga, et nüüd on sportlasel tulemus käes ja ta peab just seda raha saama. Tegemist on toetusega, mis võimaldab sportlasel astuda selle järgmise ammu või aitab tal tipus edasi püsida,» klaarib ta asja.

Küsimusele vastates, siis siiani on EOK talitanud kirjutamata reegli alusel, et lõpetamise korral makstakse sportlasele toetust aasta jagu edasi. «Kindlasti sõltub kõik vahenditest ja üldisemalt on see tippspordikomisjoni otsus, kuid siiani on just nõnda talitatud,» lausub ta ning toob näiteks sõudja Jüri-Mikk Udami, kes Tokyo olümpia järel tippspordist taandus.

Jüri-Mikk Udam (vasakul) taandus pärast Tokyo olümpiat tippspordist. Foto: Tairo Lutter

«Kuigi ta ütles otse välja, et järgmist olümpiatsüklit kaasa ei tee, maksti B-kategooria toetust talle täies mahus aasta aega. Üritame olla selles küsimuses ikkagi paindlikud ja samamoodi oleme teinud erandeid ka siis, kui naisterahvad on läinud lapsepuhkusele. Automaatselt kelleltki midagi ära ei võeta,» kinnitab Mitt.