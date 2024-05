Priinitsa lootus Pariisi olümpiast pole täielikult kustunud

Vehklemisliidu peasekretär Aivar Paalberg sõnas Postimehele, et nad vaatavad, millised on juriidilised võimalused Priinitsale juuli teises pooles algavaks Pariisi olümpiaks vabapääse saada.

«Mis võimalused on, selgub siis, kui oleme mingid vastused saanud ja enne seda ei oska midagi prognoosida. Aga fakt on see, et kui ei proovi, siis ei saa ka teada,» ütles ta.