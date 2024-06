Aeg tiksub kergejõustikulegendile halastamatult

Pariisi olümpiakohad lähevad lukku 30. juunil ning praegu on prantslastest kas OM-normi (5.82) või maailma kergejõustikuliidu edetabeli alusel kohal Thibaut Collet (5.92), Robin Emig ja ka mitmevõistlusega tegelev Baptiste Thiery (mõlemad pingerea alusel).

Lavillenie võistles hiljuti Poolas, kus sai teise koha 5.72ga, mis on tema parim tulemus alates 2022. aasta lõpust. «Olen mitmel põhjusel väga rahul,» alustas väljaande L'Equipe'iga vestelnud 2012. aasta olümpiavõitja.

Kui ületasin 5.42, siis ütlesin endale, et võin võistlusega rahule jääda, kui ületan 5.62. Olin paremas vormis, kui oskasin arvata ja see on väga hea märk. 5.82 pole üldse kaugel.»