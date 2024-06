Venemaad süüdistakse enne olümpiamänge pingete õhutamises

Venemaale heidetakse ette seda, et riik on hoogustanud valeinformatsiooni levitamist nii Prantsusmaa, Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni, rahvusvahelise olümpiakomitee (ROKi) kui ka 2024. aastal toimuvate Pariisi olümpiamängude kohta, selgub Microsofti kodulehel. Venemaa on üritanud olümpiamänge segada juba aastaid, kuid sellel aastal hoiatab Microsoft uue täiendava ohu eest, milleks on tehisintellekti ehk AI kasutamine. Selle abil võib valeinformatsiooni hulk vahetult enne olümpiamänge veelgi suureneda. Venemaa püüdlustel on kaks suurt eesmärki, milleks on ROKi halba valgusesse jätmine kui ka õhustiku pingestamine enne suurvõistluse algust.